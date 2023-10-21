США розповіли понад 100 країнам про втручання Росії у вибори в усьому світі

Сполучені Штати у п’ятницю оприлюднили звіт американської розвідки, надісланий до понад 100 країн, в якому йдеться про те, що Москва використовує шпигунів, соціальні мережі та російські державні ЗМІ для підриву віри громадськості в чесність демократичних виборів у всьому світі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Звіт вказує, що Росія протягом 2020-2022 років намагалась "підірвати довіру громадськості до щонайменше 11 виборів у дев'яти демократичних країнах, включно зі Сполученими Штатами", а ще 17 держав стали мішенню для "менш виражених" зусиль.

Для впливу Москва використовує як відкриті, так і приховані механізми, зокрема мережі впливу й довірених осіб, якими керують російські шпигунські служби.

Як приклад, звіт наводить таємну роботу Федеральної служби безпеки РФ із залякування працівників виборчих комісій, організації протестів у день голосування й "саботажу голосування за кордоном" на виборах 2020 року в неназваній європейській країні.

Російські державні ЗМІ своєю чергою у 2020-2021 роках стверджували, що вибори в низці країн Азії, Європи, Близького Сходу й Південної Америки будуть недемократичними, йдеться у звіті.

Високопосадовець Державного департаменту США на брифінгу для журналістів перед публікацією звіту на умовах анонімності заявив, що РФ, імовірно, продовжить здійснювати операції впливу після успіху в поширенні дезінформації про президентські вибори 2020-го й пандемію COVID-19.

Він додав, що звіт передали понад 100 посольствам США в Америці, Європі, Азії та Африці для розповсюдження серед урядів приймаючих країн. Крім того, Вашингтон провів брифінг для урядів цих країн і поділився оцінкою дій РФ.

Минулого року в Держдепі США з посиланням на дані американської розвідки заявили, що Росія таємно витратила понад 300 мільйонів доларів з 2014 року, щоб спробувати вплинути на політиків та інших офіційних осіб у більш як двох десятках країн.