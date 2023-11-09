Держдеп: РФ фінансує антиукраїнську дезінформаційну кампанію в Латинській Америці

Росія фінансує тривалу, добре оплачувану дезінформаційну кампанію, зокрема проти України в Латинській Америці.

Як пише "Європейська правда", про це заявив Державний департамент Сполучених Штатів.

У заяві йдеться, що кінцевою метою Кремля є відмивання своєї пропаганди та дезінформації через місцеві ЗМІ у спосіб, який буде органічно сприйматися латиноамериканською аудиторією, щоб підірвати підтримку України, а також поширювати антиамериканські та антинатівські настрої.

Відомство зазначає, що РФ планує використовувати розвинені медіаконтакти в Аргентині, Болівії, Чилі, Колумбії, Кубі, Мексиці, Венесуелі, Бразилії, Еквадорі, Панамі, Парагваї, Перу та Уругваї, серед інших країн Латинської Америки, для проведення кампанії інформаційних маніпуляцій.

Як приклад Держдеп вказує на те, що такі фірми, як Агентство соціального проєктування (АСП), Інститут розвитку інтернету та "Структура" координували розробку кампанії інформаційних маніпуляцій, спрямованої на Латинську Америку, яка має на меті просування стратегічних інтересів РФ у регіоні шляхом відкритої та прихованої співпраці з місцевими ЗМІ та впливовими особами для поширення дезінформації та пропаганди.

"Це фірми, що надають "вплив за винагороду", з потужними технічними можливостями, досвідом експлуатації відкритих інформаційних середовищ, а також історією розповсюдження дезінформації та пропаганди для досягнення цілей Росії у сфері зовнішнього впливу", – йдеться в заяві.

У Держдепі вказали, що Москва поширює оригінальні історії або посилює вже існуючий популярний або розколюючий дискурс, використовуючи мережу державних ЗМІ, проксі-серверів та суб'єктів впливу в соцмережах, а потім інтенсифікує цей контент для подальшого проникнення в західне інформаційне середовище.

"Теми операцій насамперед зосереджені на спробах переконати латиноамериканську аудиторію в тому, що війна РФ проти України є справедливою та що вони можуть об'єднатися з Росією для перемоги над неоколоніалізмом", – зазначають у заяві.

Раніше США оприлюднили звіт американської розвідки, надісланий до понад 100 країн, в якому йдеться про те, що Москва використовує шпигунів, соціальні мережі та російські державні ЗМІ для підриву віри громадськості в чесність демократичних виборів у всьому світі.

Високопосадовець Державного департаменту США на брифінгу для журналістів перед публікацією звіту на умовах анонімності заявив, що РФ, імовірно, продовжить здійснювати операції впливу після успіху в поширенні дезінформації про президентські вибори 2020-го й пандемію COVID-19.

Він додав, що звіт передали понад 100 посольствам США в Америці, Європі, Азії та Африці для розповсюдження серед урядів приймаючих країн. Крім того, Вашингтон провів брифінг для урядів цих країн і поділився оцінкою дій РФ.

Минулого року в Держдепі США з посиланням на дані американської розвідки заявили, що Росія таємно витратила понад 300 мільйонів доларів з 2014 року, щоб спробувати вплинути на політиків та інших офіційних осіб у більш як двох десятках країн.