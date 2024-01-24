Топ-дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил, что выборы во всем мире в этом году станут главной мишенью для таких стран, как РФ, стремящихся распространять дезинформацию и подрывать демократию.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Euractiv.

По его словам, 2024 год – это "критический год для борьбы" с иностранными информационными манипуляциями и вмешательством. Он предупредил, что "выборы станут главной мишенью для злонамеренных действий со стороны иностранных игроков".

"Одна из самых значимых угроз нашего времени – это не бомба, которая может убить вас, а яд, который может колонизировать ваш разум", – отметил Боррель в своей программной речи, представляя публикацию второго ежегодного отчета ЕС о дезинформации.

Топ-дипломат ЕС указал, что безопасность – это больше не вопрос оружия, армии, а вопрос информации, а также того, как люди получают идеи и факты, которые впоследствии будут определять, как граждане будут выбирать власть.

"Помните, что неконтролируемый вредный контент распространяется как рак и ставит под угрозу здоровье демократии, но у нас есть инструменты для эффективной борьбы с этой болезнью. У нас есть потенциал, нам нужно больше", – добавил Боррель.

Представляя доклад, топ-дипломат ЕС привел пример инцидента, произошедшего во Франции после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября, когда на ряде зданий в Париже обнаружили более 200 звезд Давида.

По его словам, напряженность после этого инцидента усиливали более тысячи российских ботов, которые опубликовали 2500 постов в соцсетях, пытаясь посеять раздор.

"Российские злоумышленники нашли слабое место в европейском обществе и воспользовались им", – сказал Боррель.

В отчете ЕС проанализировали более 750 дезинформационных атак с декабря 2022 года по ноябрь прошлого года, которые включали распространение ложных историй и преследование законных источников, чтобы снизить доверие к государственным институтам, а также посеять ненависть против наций и групп людей.

Ранее Соединенные Штаты предупредили, что Россия будет проводить информационные операции, направленные на то, чтобы перед выборами в разных странах Европы настроить общественное мнение против Украины.

Недавно СМИ сообщали, что Россия наращивает усилия по подрыву французской поддержки Киева, ее пропагандистские усилия являются частью войны против Украины.

Перед этим Госдеп заявил, что Россия финансирует длительную, хорошо оплачиваемую дезинформационную кампанию, в частности против Украины в Латинской Америке.

Также США обнародовали отчет американской разведки, направленный в более 100 стран, в котором говорится о том, что Москва использует шпионов, социальные сети и российские государственные СМИ для подрыва веры общественности в честность демократических выборов во всем мире.