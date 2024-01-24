У Конгресі США зробили крок до конфіскації активів РФ для допомоги Україні

Комітети у закордонних справах Сенату та Палати представників США схвалили законодавство, яке допоможе створити умови для конфіскації російських активів та передачі їх Україні для відновлення після руйнувань, спричинених загарбницькою війною РФ.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Сенатський комітет у закордонних справах проголосував 20 голосами проти одного за безпрецедентний "Акт з відновлення економічного процвітання та можливостей (REPO) для українців".

Комітет у закордонних справах Палати представників ухвалив аналогічний законопроєкт, також із переважною двопартійною підтримкою.

Якщо законопроєкт пройде повне голосування в Сенаті та Палаті представників та буде підписаний президентом Джо Байденом, це відкриє шлях до першої в історії конфіскації Вашингтоном активів центрального банку країни, з якою він не перебуває у стані війни.

Голова комітету у закордонних справах Сенату від демократів Бен Кардін оптимістично налаштований щодо прийняття законопроєкту, зазначивши, що той має широку підтримку як з боку демократів, так і республіканців у Сенаті та Палаті представників, а також з боку адміністрації президента.

Він визнав революційний характер цього законодавства, але водночас відзначив серйозність наслідків від дій Росії.

"Ось чому це має бути зроблено правильно", – сказав Кардін.

Законопроєкт передбачає, що будь-які арештовані російські кошти будуть використані для відновлення України. Він не пов'язаний із запитом Байдена про додадкове фінансування України на суму 61 мільярда доларів на безпекову допомогу.

Високопосадовці Євросоюзу заявили у вівторок ЗМІ, що ЄС навряд чи конфіскує заморожені в Європі активи центрального банку РФ, незважаючи на плани G7 обговорити законність такого кроку на зустрічі в лютому.

Раніше глава зовнішньополітичного відомства Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що між країнами-членами ЄС існує політична згода щодо використання надходжень від заморожених російських активів.

Перед цим Bloomberg дізнався, що адміністрація президента Джо Байдена підтримала законопроєкт, що дозволить арештувати частину з 300 мільярдів доларів заморожених російських активів, щоб надати їх Україні.

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