Bloomberg: Росія хоче через суди заблокувати конфіскацію своїх активів на Заході

Росія активно готується до судового оскарження будь-яких кроків західних держав із конфіскації заморожених активів свого центрального банку, вартість яких оцінюється в 300 мільярдів доларів, на користь України.

Про це стало відомо Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

У Москві дійшли висновку, що з юридичного погляду конфіскація росактивів за кордоном є "малоймовірною", йдеться в матеріалі.

Тим не менш, як стверджують джерела Bloomberg, Банк Росії готується укласти угоди з міжнародними юридичними фірмами, які представлятимуть інтереси РФ у разі судового розгляду.

Російська влада також замовила експертні висновки з аналізом відповідного законодавства за кордоном і прецедентів в інших країнах.

Співрозмовники Bloomberg, причетні до відповідних обговорень, упевнені, що судові позови в разі конфіскації заблокують будь-яке передання росактивів в Україну, навіть якщо Росія не зможе повернути контроль над ними.

Вони також вважають, що Захід має мало шансів у судах і не має законних підстав для арешту з огляду на законодавство, ухвалене західними державами після заморожування активів Банку Росії.

Актуальність цього питання для Росії зросла, позаяк серед США та їхніх союзників активізувалися дискусії про долю активів, заморожених незабаром після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

Напередодні Bloomberg дізнався, що адміністрація президента Джо Байдена підтримала законопроєкт, що дозволить арештувати частину з 300 мільярдів доларів заморожених російських активів, щоб надати їх Україні.

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