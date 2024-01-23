Bloomberg опублікував деталі рішення ЄС щодо використання заморожених активів РФ

Євросоюз просувається в реалізації планів щодо застосування податку на прибутки, отримані від заморожених активів російського центробанку, але поки що не йдеться про конфіскацію коштів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg.

За даними видання, міністри закордонних справ ЄС дали згоду на запровадження податку на прибутки від заморожених активів РФ, втім група країн, зокрема Німеччина, дала чітко зрозуміти, що вони проти конфіскації активів РФ через юридичні проблеми.

Критично до цього варіанту використання заморожених російських коштів ставиться і міністр фінансів Бельгії Вінсент Ван Петегем.

"Я трохи більш неохоче ставлюся до цього, тому що вважаю, що нам потрібні глобальні рівні правила гри, і ми також повинні бути впевнені, що це юридично обґрунтовано й не може вплинути на фінансову стабільність таких системних інститутів, як Euroclear", – сказав він.

Напередодні глава зовнішньополітичного відомства Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що між країнами-членами ЄС існує політична згода щодо використання надходжень від заморожених російських активів.

Повідомляли, що в ЄС мають дати дозвіл на це рішення в середу, згідно з яким спочатку кошти відкладуть на окремий рахунок, а потім використають їх для підтримки України.

Нагадаємо, 1 лютого лідери ЄС на своєму саміті планують ухвалити політичне рішення про чотирирічний пакет фінансової допомоги Україні на суму 50 мільярдів євро.

За даними преси, напередодні саміту в Євросоюзі цього тижня розпочнеться робота над новим планом розблокування десятків мільярдів доларів, що допоможе збільшити обсяги військової допомоги для України.

Німецький канцлер Олаф Шольц сподівається використати саміт ЄС 1 лютого, щоб закликати держави-члени до відправлення Україні більшої кількості зброї.