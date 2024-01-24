В Конгрессе США сделали шаг к конфискации активов РФ для помощи Украине

Комитеты по иностранным делам Сената и Палаты представителей США одобрили законодательство, которое поможет создать условия для конфискации российских активов и передачи их Украине для восстановления после разрушений, вызванных захватнической войной РФ.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Сенатский комитет по иностранным делам проголосовал 20 голосами против одного за беспрецедентный "Акт по восстановлению экономического процветания и возможностей (REPO) для украинцев".

Комитет по иностранным делам Палаты представителей принял аналогичный законопроект, также с подавляющей двухпартийной поддержкой.

Если законопроект пройдет полное голосование в Сенате и Палате представителей и будет подписан президентом Джо Байденом, это откроет путь к первой в истории конфискации Вашингтоном активов центрального банка страны, с которой он не находится в состоянии войны.

Председатель комитета по иностранным делам Сената от демократов Бен Кардин оптимистично настроен относительно принятия законопроекта, отметив, что тот имеет широкую поддержку как со стороны демократов, так и республиканцев в Сенате и Палате представителей, а также со стороны администрации президента.

Он признал революционный характер этого законодательства, но в то же время отметил серьезность последствий от действий России.

"Вот почему это должно быть сделано правильно", – сказал Кардин.

Законопроект предусматривает, что любые арестованные российские средства будут использованы для восстановления Украины. Он не связан с запросом Байдена о дополнительном финансировании Украины на сумму 61 миллиарда долларов на помощь в сфере безопасности.

Высокопоставленные чиновники Евросоюза заявили во вторник СМИ, что ЕС вряд ли конфискует замороженные в Европе активы центрального банка РФ, несмотря на планы G7 обсудить законность такого шага на встрече в феврале.

Ранее глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что между странами-членами ЕС существует политическое согласие по использованию поступлений от замороженных российских активов.

Перед этим Bloomberg узнал, что администрация президента Джо Байдена поддержала законопроект, который позволит арестовать часть из 300 миллиардов долларов замороженных российских активов, чтобы предоставить их Украине.

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