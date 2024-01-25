В армії Литви побоюються конфліктів, що можуть призвести до глобальної війни

Командувач Збройних сил Литви генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис висловив занепокоєння можливими конфліктами як у Європі, так і поза нею, які можуть призвести до глобальної війни.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Delfi.

"Мене більше турбують можливі конфлікти не тільки в Європі, а й в інших точках світу, які можуть призвести до масштабнішої війни", – заявив Рупшис в ефірі Žinių radijas.

Водночас він вважає, що в Росії немає можливостей почати війну з блоком НАТО, тому назвав це неможливим сценарієм.

"Після підбиття підсумків й оцінки поточного становища можливостей РФ ймовірність того, що війна Росії з НАТО почнеться наступного року, дуже низька, вкрай низька", – переконаний Рупшис.

Утім, додав командувач армії Литви, у разі зміни відповідних умов можлива й зміна безпекової ситуації, тож Вільнюсу в будь-якому разі слід готуватися до можливого конфлікту.

"Я не пов'язую ці умови з політичною боротьбою, виборами, тим, що роблять політики, особливо ті, які працюють у сфері закордонних справ", – зазначив він.

Раніше міністр закордонних справ Латвії Кріш’яніс Каріньш заявив, що попри агресію РФ проти України він не вважає неминучою велику війну в Європі.

Перед цим міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус попередив, що РФ може напасти на країну-члена НАТО за кілька років.

Водночас командувач Сил оборони Естонії Мартін Херем заявляв, що для реалізації російських погроз на адресу НАТО і, зокрема, країн Балтії необхідна реалізація одразу кількох чинників, ключовий з яких – завершення війни в Україні.

Він також сказав, що НАТО недооцінив спроможності РФ виробляти снаряди і поповнювати армію.