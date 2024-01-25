В армии Литвы опасаются конфликтов, которые могут привести к глобальной войне

Командующий Вооруженных сил Литвы генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис выразил беспокойство возможными конфликтами как в Европе, так и вне ее, которые могут привести к глобальной войне.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Delfi.

"Меня больше беспокоят возможные конфликты не только в Европе, но и в других точках мира, которые могут привести к более масштабной войне", – заявил Рупшис в эфире Žinių radijas.

Вместе с тем он считает, что у России нет возможностей начать войну с блоком НАТО, поэтому назвал это невозможным сценарием.

"После подведения итогов и оценки текущего положения возможностей РФ вероятность того, что война России с НАТО начнется в следующем году, очень низка, крайне низка", – убежден Рупшис.

Впрочем, добавил командующий армией Литвы, в случае изменения соответствующих условий возможно и изменение ситуации с безопасностью, поэтому Вильнюсу в любом случае следует готовиться к возможному конфликту.

"Я не связываю эти условия с политической борьбой, выборами, тем, что делают политики, особенно те, которые работают в сфере иностранных дел", – указал он.

Ранее министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что несмотря на агрессию РФ против Украины он не считает неизбежной большую войну в Европе.

Перед этим министр обороны Германии Борис Писториус предупредил, что РФ может напасть на страну-члена НАТО через несколько лет.

В то же время командующий Силами обороны Эстонии Мартин Херем заявлял, что для реализации российских угроз в адрес НАТО и, в частности, стран Балтии необходима реализация сразу нескольких факторов, ключевой из которых – завершение войны в Украине.

Он также сказал, что в НАТО недооценили способности РФ производить снаряды и пополнять армию.