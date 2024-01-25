Глава МЗС Латвії не вважає неминучою велику війну в Європі

Міністр закордонних справ Латвії Кріш’яніс Каріньш заявив, що попри агресію РФ проти України він не вважає неминучою велику війну в Європі.

Як пише "Європейська правда", про це він заявив під час виступу у латвійському Сеймі, повідомляє Delfi.

Він назвав агресію РФ проти України імперіалістичною війною, ширша мета якої – "зміна міжнародного порядку, заснованого на верховенстві закону, і заміна його на владу брутальної сили".

"Росія намагається всіма способами у своїй пропаганді розповідати і нам у Латвії, і решті Західного світу, що ми розколоті, що ми безпорадні, що війна йде вперед, що Росія її виграє, і в опору немає сенсу. І я вам скажу – це брехня, це нісенітниця і дурість", – сказав Каріньш.

Водночас глава латвійського МЗС підкреслив, що можна стримувати Росію, щоб вона більше ні на кого не нападала.

"Це не є неминучим, що буде велика війна в Європі, а в наших силах її призупинити, працюючи, звичайно, над зміцненням своєї безпеки разом із нашими західними союзниками", – заявив він.

За словами міністра, Латвія та її союзники мають допомагати Україні перемогти у війні проти РФ.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус раніше попередив, що РФ може напасти на країну-члена НАТО за кілька років.

Водночас командувач Сил оборони Естонії Мартін Херем заявляв, що для реалізації російських погроз на адресу НАТО і, зокрема, країн Балтії необхідна реалізація одразу кількох чинників, ключовий з яких – завершення війни в Україні.

Він також сказав, що НАТО недооцінив спроможності РФ виробляти снаряди і поповнювати армію.