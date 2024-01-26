Премьер Франции объявил об уступках фермерам, устроившим массовые протесты

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь во время визита на одну из ферм на юго-западе страны 26 января объявил о пакете мер, призванных удовлетворить требования фермеров, которые неделю организуют протесты.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Глава французского правительства изложил план из 10 пунктов, который, как он надеется, положит конец блокированию фермерами дорог, что парализовало большую часть дорожной сети Франции в течение последней недели.

По словам Атталя, его правительство "положит конец" росту стоимости дизельного топлива для сельскохозяйственной техники в результате постепенной отмены налоговых льгот на это топливо. Это было одним из ключевых требований фермеров.

Среди других шагов – создание фонда экстренной помощи фермерам в размере 50 миллионов евро, "массовое упрощение" правил и норм, касающихся сельского хозяйства, а также дополнительная поддержка виноделов.

Отдельно Атталь заверил, что Франция "продолжит выступать против" договора ЕС с южноамериканским экономическим объединением МЕРКОСУР. Это, по мнению французских фермеров, позволит ввоз в Европу более дешевой аргентинской и бразильской говядины.

Фермерские протесты во Франции, которые продолжаются последнюю неделю, сопровождаются блокированием дорог, демонстративным разбрасыванием навоза и соломы среди городов и по зданиям, поджиганием шин и соломенных снопов и тому подобное. В пятницу фермеры впервые заблокировали магистрали вокруг Парижа.

Среди жалоб фермеров – все большая бумажная волокита как со стороны Франции, так и со стороны ЕС, а также падение цен на их продукцию. По данным соцопросов, почти 90% французов поддерживают протесты фермеров.