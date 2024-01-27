Макрон підписав суперечливий закон про міграцію після висновку топ-суду Франції

Канцелярія президента Франції Емманюеля Макрона 27 січня опублікувала офіційний текст нового імміграційного закону в офіційному віснику після того, як Конституційна рада – аналог конституційного суду – визнала незаконними третину його положень.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Закон про міграцією вважався в таборі Макрона однією з найбільш знакових реформ його другого терміну на посаді. Але суперечливі положення, а також необхідність отримати голоси ультраправих для їхнього схвалення викликали полярні реакції.

Конституційна рада Франції раніше цього тижня оголосила неконституційними 35 із 86 статей закону. Лише три з них були відхилені за змістом, решта – через неналежну процедуру ухвалення. Теоретично їх можуть проголосувати як частину окремого закону, але уряд Франції наразі відхиляє таку можливість.

Більшість відхилених положень додали до закону за наполягання ультраправих, зокрема заходи, що обмежують доступ до соціальних пільг і запроваджують імміграційні квоти.

У французькому уряді раніше прямо визнавали, що деякі положення закону суперечать Конституції Франції – наприклад міграційні квоти, які обмежують кількість дозволів на проживання, що можуть видаватись іноземцям.

Фінальний текст документа містить ключові елементи, запропоновані урядом Франції. Йдеться, серед іншого, про спрощення процедури видворення іноземців-правопорушників, легалізацію неоформлених працівників у галузях, які відчувають дефіцит кадрів.

За даними AFP, після висновку Державної ради Макрон просив голову МВС Франції Жеральда Дарманена зробити "все, що в його силах", щоб "якомога швидше втілити в життя імміграційний закон".

Детальніше про ситуацію читайте у статті: Важкий вибір Макрона: чим пожертвує президент Франції заради закону про імміграцію.