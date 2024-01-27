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Макрон підписав суперечливий закон про міграцію після висновку топ-суду Франції

Субота, 27 січня 2024, 09:44

Канцелярія президента Франції Емманюеля Макрона 27 січня опублікувала офіційний текст нового імміграційного закону в офіційному віснику після того, як Конституційна рада – аналог конституційного суду – визнала незаконними третину його положень.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Закон про міграцією вважався в таборі Макрона однією з найбільш знакових реформ його другого терміну на посаді. Але суперечливі положення, а також необхідність отримати голоси ультраправих для їхнього схвалення викликали полярні реакції.

Конституційна рада Франції раніше цього тижня оголосила неконституційними 35 із 86 статей закону. Лише три з них були відхилені за змістом, решта – через неналежну процедуру ухвалення. Теоретично їх можуть проголосувати як частину окремого закону, але уряд Франції наразі відхиляє таку можливість.

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Більшість відхилених положень додали до закону за наполягання ультраправих, зокрема заходи, що обмежують доступ до соціальних пільг і запроваджують імміграційні квоти.

У французькому уряді раніше прямо визнавали, що деякі положення закону суперечать Конституції Франції – наприклад міграційні квоти, які обмежують кількість дозволів на проживання, що можуть видаватись іноземцям.

Фінальний текст документа містить ключові елементи, запропоновані урядом Франції. Йдеться, серед іншого, про спрощення процедури видворення іноземців-правопорушників, легалізацію неоформлених працівників у галузях, які відчувають дефіцит кадрів.

За даними AFP, після висновку Державної ради Макрон просив голову МВС Франції Жеральда Дарманена зробити "все, що в його силах", щоб "якомога швидше втілити в життя імміграційний закон".

Детальніше про ситуацію читайте у статті: Важкий вибір Макрона: чим пожертвує президент Франції заради закону про імміграцію.

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Франція міграційна криза