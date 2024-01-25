Найвищий суд Франції забракував третину суперечливого закону про міграцію

Конституційна рада Франції, яка відіграє роль найвищого суду країни, 25 січня оголосила висновок щодо конституційності ініційованого закону, який передбачає суттєво жорсткішу міграційну політику Парижа.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Le Monde.

Французька Конституційна рада частково або повністю відхилила 32 з 86 статей імміграційного закону. Більшість – на підставі того, що це були поправки парламентарів, не пов’язані з урядовим законопроєктом, і лише три – через неконституційність.

Скасовані положення стосуються обмеження на возз'єднання сімей, доступ до певних соціальних пільг для негромадян ЄС, та автоматичне отримання французького громадянства для людей, які народилися та виросли у Франції.

Конституційна рада Франції також відхилила статті, що стосуються студентських віз і спеціальних віз, виданих за станом здоров'я.

Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен заявив, що суд "підтвердив правочинність усього урядового тексту", підкресливши, що більшість положень були відхилені з процедурних причин.

В ультраправій та антиіммігрантській партії "Національне об’єднання" рішення суду, навпаки, розкритикували, заявивши, що питання потрібно винести на референдум.

У французькому уряді раніше прямо визнавали, що деякі положення закону суперечать Конституції Франції – наприклад міграційні квоти, які обмежують кількість дозволів на проживання, що можуть видаватись іноземцям.

Детальніше про ситуацію читайте у статті: Важкий вибір Макрона: чим пожертвує президент Франції заради закону про імміграцію.