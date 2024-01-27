Макрон подписал противоречивый закон о миграции после заключения топ-суда Франции

Канцелярия президента Франции Эмманюэля Макрона 27 января опубликовала официальный текст нового иммиграционного закона в официальном вестнике после того, как Конституционный совет – аналог конституционного суда – признал незаконными треть его положений.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Закон о миграции считался в лагере Макрона одной из наиболее знаковых реформ его второго срока в должности. Но противоречивые положения, а также необходимость получить ультраправых голоса для их одобрения вызвали полярные реакции.

Конституционный совет Франции ранее на этой неделе объявил неконституционными 35 из 86 статей закона. Только три из них были отклонены по содержанию, остальные из-за ненадлежащей процедуры принятия. Теоретически их могут проголосовать как часть отдельного закона, но правительство Франции отвергает такую возможность.

Большинство отклоненных положений добавили в закон по настоянию ультраправых, в частности, меры, ограничивающие доступ к социальным льготам и вводящие иммиграционные квоты.

Во французском правительстве ранее прямо признавали, что некоторые положения закона противоречат Конституции Франции – например миграционные квоты, которые ограничивают количество разрешений на проживание, которые могут выдаваться иностранцам.

Финальный текст документа содержит ключевые элементы, предложенные правительством Франции. Речь идет, среди прочего, об упрощении процедуры выдворения иностранцев-правонарушителей, легализации неоформленных работников в отраслях, испытывающих дефицит кадров.

По данным AFP, после заключения Государственного совета Макрон просил главу МВД Франции Жеральда Дарманена сделать "все, что в его силах", чтобы "как можно быстрее претворить в жизнь иммиграционный закон".

Подробнее о ситуации читайте в статье: Трудный выбор Макрона: чем пожертвует президент Франции ради закона об иммиграции