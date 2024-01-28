У Фінляндії проходять президентські вибори

У неділю виборці Фінляндії йдуть на виборчі дільниці, щоб обрати нового голову держави.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Дев'ять кандидатів претендують на місце чинного президента Саулі Нііністьо, який має піти у відставку після двох шестирічних термінів.

Очікується, що жоден з претендентів не отримає абсолютної більшості голосів, а це означає, що другий тур між двома провідними кандидатами, швидше за все, відбудеться через два тижні.

Право голосу мають близько 4,5 мільйонів громадян.

В одному з останніх опитувань кандидат від "Коаліційної партії" Александер Стубб залишався лідером, хоча із грудня його підтримка знизилася з 31% до 27%.

Ексглава МЗС Пекка Хаавісто, який йде другим, не розгубив свою електоральну базу. За нього, як і раніше, готові віддати свій голос 23% виборців.

Найбільше зростання показав кандидат у президенти від партії "Істинні фіни" Юссі Халла-ахо, який замикає трійку. За місяць його рейтинг зріс до 18%, тоді як наприкінці минулого року цей показник тримався близько 10%.

Виборчі дільниці закриваються о 20:00 за місцевим часом у неділю. Попередні результати очікуються пізно ввечері.

Президент у Фінляндії є головнокомандувачем Збройних сил, представляє країну на засіданнях НАТО і керує зовнішньою політикою у співпраці з урядом.

17 січня у Фінляндії почалося попереднє голосування у першому турі президентських виборів.

Нагадаємо, Александер Стубб пообіцяв не підтримувати жодні відносини з РФ, поки Кремль не припинить війну проти України. Втім, решта кандидатів також обіцяють зберігати жорстке ставлення до Росії.

Детальніше читайте у статті Вибори без шансів для Росії: хто стане новим президентом Фінляндії.