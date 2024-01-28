В Финляндии проходят президентские выборы

В воскресенье избиратели Финляндии идут на избирательные участки, чтобы избрать нового главу государства.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Девять кандидатов претендуют на место действующего президента Саули Ниинистьо, который должен уйти в отставку после двух шестилетних сроков.

Ожидается, что ни один из претендентов не получит абсолютного большинства голосов, а это означает, что второй тур между двумя ведущими кандидатами, скорее всего, состоится через две недели.

Право голоса имеют около 4,5 миллионов граждан.

В одном из последних опросов кандидат от "Коалиционной партии" Александер Стубб оставался лидером, хотя с декабря его поддержка снизилась с 31% до 27%.

Экс-глава МИД Пекка Хаависто, который идет вторым, не растерял свою электоральную базу. За него по-прежнему готовы отдать свой голос 23% избирателей.

Наибольший рост показал кандидат в президенты от партии "Истинные финны" Юсси Халла-ахо, который замыкает тройку. За месяц его рейтинг вырос до 18%, тогда как в конце прошлого года этот показатель держался около 10%.

Избирательные участки закрываются в 20:00 по местному времени в воскресенье. Предварительные результаты ожидаются поздно вечером.

Президент в Финляндии является главнокомандующим Вооруженных сил, представляет страну на заседаниях НАТО и руководит внешней политикой в сотрудничестве с правительством.

17 января в Финляндии началось предварительное голосование в первом туре президентских выборов.

Напомним, Александер Стубб пообещал не поддерживать никакие отношения с РФ, пока Кремль не прекратит войну против Украины. Впрочем, остальные кандидаты также обещают сохранять жесткое отношение к России.

Подробнее читайте в статье Выборы без шансов для России: кто станет новым президентом Финляндии.