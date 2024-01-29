Франція хоче цього тижня змінити законодавство ЄС для заспокоєння протестів фермерів

Франція хоче цього тижня змінити екологічні норми Євросоюзу щодо сільськогосподарських угідь, щоб допомогти своїм фермерам, які продовжують протести.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Міністр сільського господарства Франції Марк Фесно заявив, що одним із проблемних питань, яке Париж намагатиметься змінити для допомоги своїм фермерам, є природоохоронне законодавство Євросоюзу, яке ухвалили минулого року.

"У найближчі 48 годин ми запропонуємо певні заходи", – заявив він в інтерв'ю телеканалу France 2.

Минулого року Європарламент проголосував за закон про відновлення деградованих природних екосистем, який викликав запеклі суперечки.

Законодавство вимагатиме від країн запровадити заходи з відновлення природи на п'ятій частині їхньої суші та моря до 2030 року.

Мета полягає в тому, щоб зупинити занепад природних середовищ існування в Європі, 81% яких класифікуються як такі, що перебувають у поганому стані.

Втім, багато фермерів скаржаться, що це може вплинути на їхній бізнес.

Раніше французькі профспілки фермерів пригрозили заблокувати автомагістралі навколо Парижа після того, як зусилля уряду щодо заспокоєння ситуації з допомогою обіцянок додаткової допомоги не увінчалися успіхом.

Перед цим прем'єр-міністр Габріель Атталь пообіцяв вжити заходів для вирішення того, що фермери вважають недобросовісною конкуренцією, і проблем з передачею фермерської власності.

Фермерські протести у Франції, які тривають останній тиждень, супроводжуються блокуваннями доріг, демонстративним розкиданням гною і соломи серед міст і по будівлях, підпалюванням шин та солом’яних снопів тощо.

Серед скарг фермерів – все більша паперова тяганина як з боку Франції, так і з боку ЄС, а також падіння цін на їхню продукцію. За даними соцопитувань, майже 90% французів підтримують протести фермерів.