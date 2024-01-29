Франция хочет изменить законодательство ЕС для успокоения протестов фермеров

Франция хочет на этой неделе изменить экологические нормы Евросоюза относительно сельскохозяйственных угодий, чтобы помочь своим фермерам, которые продолжают протесты.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Министр сельского хозяйства Франции Марк Фесно заявил, что одним из проблемных вопросов, который Париж будет пытаться изменить для помощи своим фермерам, является природоохранное законодательство Евросоюза, принятое в прошлом году.

"В ближайшие 48 часов мы предложим определенные меры", – заявил он в интервью телеканалу France 2.

В прошлом году Европарламент проголосовал за закон о восстановлении деградированных природных экосистем, который вызвал ожесточенные споры.

Законодательство потребует от стран ввести меры по восстановлению природы на пятой части их суши и моря до 2030 года.

Цель состоит в том, чтобы остановить упадок природных сред обитания в Европе, 81% которых классифицируются как находящиеся в плохом состоянии.

Впрочем, многие фермеры жалуются, что это может повлиять на их бизнес.

Ранее французские профсоюзы фермеров пригрозили заблокировать автомагистрали вокруг Парижа после того, как усилия правительства по успокоению ситуации с помощью обещаний дополнительной помощи не увенчались успехом.

Перед этим премьер-министр Габриэль Атталь пообещал принять меры для решения того, что фермеры считают недобросовестной конкуренцией, и проблем с передачей фермерской собственности.

Фермерские протесты во Франции, которые продолжаются последнюю неделю, сопровождаются блокированием дорог, демонстративным разбрасыванием навоза и соломы среди городов и по зданиям, поджиганием шин и соломенных снопов и тому подобное.

Среди жалоб фермеров – все большая бумажная волокита как со стороны Франции, так и со стороны ЕС, а также падение цен на их продукцию. По данным соцопросов, почти 90% французов поддерживают протесты фермеров.