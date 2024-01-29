Французькі фермери знову погрожують заблокувати Париж

Французькі профспілки фермерів погрожують заблокувати автомагістралі навколо Парижа в понеділок після того, як обіцянки уряду надати додаткову підтримку не заспокоїли протести.

Про це повідомляє Bloomberg, пише "Європейська правда".

Найпотужніша профспілка країни FNSEA разом з профспілкою молодих фермерів закликали до "облоги" Парижа, незважаючи на те, що французький прем'єр-міністр Габріель Атталь пообіцяв подальшу підтримку під час візиту до фермерів у неділю.

Атталь пообіцяв вжити заходів для вирішення того, що фермери вважають недобросовісною конкуренцією, і проблем з передачею фермерської власності.

Перед цим прем'єр обіцяв скасувати план підвищення податків на сільськогосподарське паливо і виписати великі штрафи компаніям, які не дотримуються правил ведення цінових переговорів.

Він також підтвердив, що Франція виступає проти великої торговельної угоди між Європейським Союзом і США.

Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен у неділю віддав наказ про "значну" присутність поліції в паризькому регіоні, щоб запобігти блокуванню аеропортів і оптового продовольчого ринку Рунгіс, а також захистити в'їзд до міста.

Глава FNSEA Арно Руссо заявив, що обіцянок уряду "явно недостатньо, враховуючи все, що відбувається на дорогах".

Французькі фермери вже більше тижня перекривають дороги на знак протесту проти підвищення собівартості продукції та суворих європейських норм. 26 січня вони заблокували магістралі навколо Парижа, а до того погрожували блокадою французької столиці.

Протести супроводжуються блокуваннями доріг, демонстративним розкиданням гною і соломи серед міст і по будівлях, підпалюванням шин та солом’яних снопів тощо.

Серед скарг фермерів – все більша паперова тяганина як з боку Франції, так і з боку ЄС, а також падіння цін на їхню продукцію. За даними соцопитувань, майже 90% французів підтримують протести фермерів.