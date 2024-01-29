Конкурентка Трампа хоче продовжувати боротьбу за номінацію до 5 березня

Конкурентка Дональда Трампа в отриманні номінації від Республіканської партії на виборах 2024 року Ніккі Гейлі пообіцяла залишитися в гонці принаймні до праймериз у "супервівторок" 5 березня.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg.

"Я маю всі наміри піти на (праймериз у) "супервівторок", – сказала вона в ефірі NBC.

За її словами, вона очікує на кращі результати в своєму рідному штаті Південна Кароліна, ніж на республіканських кокусах в Айові та праймериз у Нью-Гемпширі минулого тижня.

"Я буду брати по одному штату за раз. Я не думаю занадто далеко вперед, але я нікуди не збираюся йти", – додала Гейлі.

Вона також розкритикувала Національний комітет Республіканської партії (РНК), заявивши, що той "явно не є" чесним посередником у первинних партійних перегонах після того, як назвав Трампа "передбачуваним кандидатом".

Після перемоги Трампа в Нью-Гемпширі голова РНК Ронна МакДеніел також дала зрозуміти, що домінування експрезидента в партії буде тільки зростати після його сильних виступів, і заявила, що республіканці повинні об'єднатися навколо Трампа як можливого номінанта.

"Я не бачу цього для Ніккі Гейлі", – сказала вона в інтерв'ю Fox News.

Нагадаємо, Дональд Трамп здобув переконливу перемогу на перших республіканських президентських праймериз в Айові 15 січня. Він отримав 51% підтримки виборців, що проголосували.

Перед праймериз у Нью-Гемпширі губернатор Флориди Рон Десантіс оголосив про завершення боротьби за президентську номінацію від Республіканської партії.

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