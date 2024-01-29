Конкурентка Трампа хочет продолжать борьбу за номинацию до 5 марта

Конкурентка Дональда Трампа в получении номинации от Республиканской партии на выборах 2024 года Никки Хейли пообещала остаться в гонке по крайней мере до праймериз в "супервторник" 5 марта.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg.

"У меня есть все намерения пойти на (праймериз в) "супервторник", – сказала она в эфире NBC.

По ее словам, она ожидает лучших результатов в своем родном штате Южная Каролина, чем на республиканских кокусах в Айове и праймериз в Нью-Гэмпшире на прошлой неделе.

"Я буду брать по одному штату за раз. Я не думаю слишком далеко вперед, но я никуда не собираюсь уходить", – добавила Хейли.

Она также раскритиковала Национальный комитет Республиканской партии (RNC), заявив, что тот "явно не является" честным посредником в праймериз после того, как назвал Трампа "предсказуемым кандидатом".

После победы Трампа в Нью-Гэмпшире председатель RNC Ронна МакДэниел также дала понять, что доминирование экс-президента в партии будет только расти после его сильных результатов, и заявила, что республиканцы должны объединиться вокруг Трампа как возможного номинанта.

"Я не вижу этого для Никки Хейли", – сказала она в интервью Fox News.

Напомним, Дональд Трамп одержал убедительную победу на первых республиканских президентских праймериз в Айове 15 января. Он получил 51% поддержки проголосовавших избирателей.

Перед праймериз в Нью-Гэмпшире губернатор Флориды Рон Десантис объявил о завершении борьбы за президентскую номинацию от Республиканской партии.

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