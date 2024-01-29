Голова Пентагону вийшов з лікарняного, який тривав майже місяць

Міністр оборони США Ллойд Остін у понеділок, 29 січня, повернувся в Пентагон уперше після екстреного хірургічного втручання на початку року.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосив речник Пентагону бригадний генерал Патрик Райдер.

У короткому повідомленні зазначається, що міністр оборони США "сьогодні повернувся до роботи в Пентагон".

Як відомо, Ллойда Остіна виписали з лікарні 15 січня після двох тижнів лікування ускладнень, які виникли після операції через рак простати.

Після цього він працював з дому – зокрема, очолив 18-те засідання Контактної групи з питань оборони України.

Минулого тижня лікарі зазначили, що лікування Остіна триває добре, й додаткового хірургічного втручання не планується.

Раніше у США виник значний розголос довкола госпіталізації глави Пентагону через те, що Байден і вищі посадовці адміністрації Білого дому перший час навіть не знали, що Остін у лікарні.