Главу Пентагону виписали з лікарні

Міністра оборони США Ллойда Остіна виписали з лікарні в понеділок після двох тижнів лікування ускладнень, які виникли після операції через рак простати.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Пентагон.

"Міністр продовжує одужання і, за порадою лікарів, деякий час буде відновлюватись та виконувати свої обов'язки віддалено, перш ніж повернеться до Пентагону... Він має повний доступ до необхідних захищених засобів зв'язку", – йдеться в пресрелізі Міноборони.

За словами лікарів, стан Остіна значно покращився за час його перебування в Національному військово-медичному центрі імені Волтера Ріда.

"Він пройшов низку медичних тестів та обстежень, а також отримав нехірургічну допомогу..., зокрема для усунення деяких тривалих болів у ногах. Його виписали додому з плановим курсом фізичної терапії та регулярним наглядом. Очікується, що міністр повністю одужає", – йдеться в заяві лікарів Джона Меддокса та Грегорі Чесната.

У Пентагоні заявили, що рак передміхурової залози в Остіна вилікували на ранній стадії, і прогнози щодо видужання – "чудові". Подальшого лікування раку в міністра не передбачається, окрім регулярного спостереження.

Як відомо, Остін з 1 січня перебуває в лікарні через ускладнення після операції. У Національному військовому медичному центрі імені Волтера Ріда оголосили, що в Остіна був діагностований рак простати.

Минулого тижня стало відомо, що президент Джо Байден і старше керівництво його адміністрації не знали, що Остін був у лікарні.

Пентагон не інформував Раду національної безпеки Білого дому або радника з нацбезпеки Джейка Саллівана про госпіталізацію міністра оборони до четверга, 4 січня.

У Білому домі раніше говорили, що Байден не розглядає можливість звільнення глави Пентагону через приховування госпіталізації.

Напередодні Байден погодився, що Остін зробив помилку, не повідомивши йому про свою госпіталізацію.

Остін брав активну участь у координації авіаударів США по об'єктах хуситів у Ємені, перебуваючи в лікарні.