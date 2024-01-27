Голова Пентагону з наступного тижня вийде з лікарняного

Міністр оборони США Ллойд Остін, як очікується, з понеділка, 29 січня, повернеться до роботи в Пентагоні після госпіталізації через медичне ускладення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CBS News.

Напередодні, 26 січня, Остін пройшов плановий медичний огляд у Національному військовому медичному центрі імені Волтера Ріда, де був ушпиталений через ускладнення після операції.

Лікарі, згідно з повідомленням Пентагону, констатували, що лікування міністра триває добре, й очікується повне одужання.

"Рак передміхурової залози міністра Остіна було вилікувано рано та ефективно, і його прогноз чудовий. Крім запланованої фізіотерапії та регулярних оглядів після простатектомії (видалення передміхурової залози. – Ред.), він не планує подальшого лікування раку", – йдеться в заяві.

Посадовець Пентагону повідомив журналістам, що очільник міністерства має повернутись до роботи в офісі з наступного тижня.

Ллойда Остіна виписали з лікарні 15 січня після двох тижнів лікування ускладнень, які виникли після операції через рак простати. Після цього він працював з дому – зокрема очолив 18-те засідання Контактної групи з питань оборони України.

Раніше у США виник значний розголос довкола госпіталізації глави Пентагону через те, що Байден і топ-посадовці адміністрації Білого дому перший час навіть не знали, що Остін у лікарні.