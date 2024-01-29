Глава Пентагона вышел с больничного, длившегося почти месяц

Министр обороны США Ллойд Остин в понедельник, 29 января, вернулся в Пентагон впервые после экстренного хирургического вмешательства в начале года.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявил представитель Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер.

В коротком сообщении отмечается, что министр обороны США "сегодня вернулся к работе в Пентагон".

Как известно, Ллойда Остина выписали из больницы 15 января после двух недель лечения осложнений, возникших после операции из-за рака простаты, которую ему сделали 22 декабря.

После этого он работал из дома – в частности, возглавил 18-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины.

На прошлой неделе врачи отметили, что лечение Остина идет хорошо, и дополнительного хирургического вмешательства не планируется.

Ранее в США возник значительный резонанс вокруг госпитализации главы Пентагона из-за того, что Байден и топ-чиновники администрации Белого дома первое время даже не знали, что Остин в больнице.