Французские фермеры заблокировали подъезды к Парижу

Во Франции фермеры 29 января, как и объявляли, заблокировали автомагистрали по всей стране, в частности те, что ведут в Париж, пытаясь увеличить давление на правительство для удовлетворения своих требований.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Незадолго до 15:00 по Киеву 30 тракторов заблокировали автомагистраль А4, что более чем в 30 километрах к востоку от Парижа, в обоих направлениях. Несколько позже была заблокирована автомагистраль А13, что более чем в 50 километрах к северо-западу от Парижа, в направлении столицы.

Сообщается, что фермеры заблокировали тракторами и другие основные пути въезда и выезда из французской столицы, заставляя автомобилистов пользоваться все более перегруженными объездными дорогами.

Фото: Reuters

Ожидается, что в блокаде будут задействованы до 1500 тракторов. Французская жандармерия оценивает, что фермеры заблокируют всего 16 автомагистралей в 30 департаментах.

На этом фоне президент Франции Эмманюэль Макрон провел кризисное совещание с ключевыми министрами правительства. А глава МВД страны Жеральд Дарманен объявил о мобилизации 15 тысяч полицейских и жандармов, чтобы не допустить въезда тракторов в Париж и другие города.

Французские фермеры уже больше недели перекрывают дороги в знак протеста против повышения себестоимости продукции и строгих европейских норм. Протесты сопровождаются блокированием дорог, демонстративным разбрасыванием навоза и соломы среди городов и по зданиям, поджиганием шин и соломенных снопов и тому подобное.

Среди жалоб фермеров – все большая бумажная волокита как со стороны Франции, так и со стороны ЕС, а также падение цен на их продукцию. По данным соцопросов, почти 90% французов поддерживают протесты фермеров.

Французский премьер-министр Габриэль Атталь ранее пообещал принять меры для решения того, что фермеры считают недобросовестной конкуренцией, и проблем с передачей фермерской собственности.