Білий дім: США не виявили в Україні зловживань з військовою допомогою

В адміністрації президента Сполучених Штатів заявили, що не виявили зловживань щодо озброєння, яке Вашингтон передає Києву для відбиття російської агресії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

"Ми не бачили жодних ознак того, що мала місце якась широкомасштабна корупція або зловживання з боку українських військових", – зазначив він.

За його словами, США дуже наполегливо працюють над тим, щоб гарантувати, що за кожну систему, яка надається Україні, була підзвітність.

"Щоб ми могли запевнити Конгрес і американський народ, що ця техніка використовується належним чином на полі бою... Ми додали експертів і людей до команди в Києві спеціально для цілей підзвітності. І українці розуміють нашу потребу у цьому", – наголосив Кірбі.

Представник Білого дому запевнив, що кожна одиниця військової допомоги, що передається Україні, надається після ретельного обговорення на основі того, що, за словами Києва, йому потрібно.

"У багатьох випадках ця зброя потрапляє прямо з вантажівок і потягів до рук солдатів на полі бою – не завжди, але часто це відбувається дуже швидко. Вони використовують її належним чином для захисту своєї країни", – резюмував Кірбі.

Водночас у Білому домі заявили, що вже не мають грошей для нової військової підтримки України до її ухвалення Конгресом США.

Раніше президент США Джо Байден, коментуючи масований російський обстріл України в ніч проти п’ятниці, 29 грудня, наголосив на необхідності Конгресу якнайшвидше схвалити додаткову допомогу для Києва.

США 27 грудня оголосили про надання Україні останнього у 2023 році пакета військової допомоги вартістю 250 мільйонів доларів.

Президент США Джо Байден у жовтні звернувся до Конгресу з проханням схвалити додаткове фінансування, зокрема понад 60 мільярдів доларів для України. Але воно застрягло в Сенаті через суперечності між обома партіями в питанні безпеки кордону з Мексикою.

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