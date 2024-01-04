Белый дом: США не выявили в Украине злоупотреблений с военной помощью

В администрации президента Соединенных Штатов заявили, что не обнаружили злоупотреблений в отношении вооружения, которое Вашингтон передает Киеву для отражения российской агрессии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на брифинге заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мы не видели никаких признаков того, что имела место какая-то широкомасштабная коррупция или злоупотребления со стороны украинских военных", – отметил он.

По его словам, США очень настойчиво работают над тем, чтобы гарантировать, что за каждую систему, которая предоставляется Украине, была подотчетность.

"Чтобы мы могли заверить Конгресс и американский народ, что эта техника используется должным образом на поле боя... Мы добавили экспертов и людей в команду в Киеве специально для целей подотчетности. И украинцы понимают нашу потребность в этом", – подчеркнул Кирби.

Представитель Белого дома заверил, что каждая единица военной помощи, передаваемой Украине, предоставляется после тщательного обсуждения на основе того, что, по словам Киева, ему нужно.

"Во многих случаях это оружие попадает прямо из грузовиков и поездов в руки солдат на поле боя – не всегда, но часто это происходит очень быстро. Они используют его должным образом для защиты своей страны", – резюмировал Кирби.

В то же время в Белом доме заявили, что у них уже нет денег для новой военной поддержки Украины до ее принятия Конгрессом США.

Ранее президент США Джо Байден, комментируя массированный российский обстрел Украины в ночь на пятницу, 29 декабря, отметил необходимость для Конгресса как можно быстрее одобрить дополнительную помощь для Киева.

США 27 декабря объявили о предоставлении Украине последнего в 2023 году пакета военной помощи стоимостью 250 миллионов долларов.

Президент США Джо Байден в октябре обратился к Конгрессу с просьбой одобрить дополнительное финансирование, в том числе более 60 миллиардов долларов для Украины. Но оно застряло в Сенате из-за противоречий между обеими партиями в вопросе безопасности границы с Мексикой.

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