Блінкен зустрівся з Ердоганом перед поїздкою до Греції та на Близький Схід

Державний секретар США Ентоні Блінкен зустрівся в суботу з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом напередодні візиту до Греції та тижневої поїздки, спрямованої на заспокоєння напруженості, яка зросла на Близькому Сході.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Очільник зовнішньополітичного відомства зустрівся з турецьким лідером для переговорів у Стамбулі, який є рішучим критиком військових дій Ізраїлю в Газі.

Блінкен і міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан раніше обговорили війну та гуманітарну кризу в Газі, а також процес ратифікації Туреччиною членства Швеції в НАТО, йдеться в заяві турецького міністерства закордонних справ.

Неназваний американський посадовець, який подорожує з держесекретарем США, заявив Reuters, що у Вашингтоні розчаровані тривалим процесом, але впевнені, що Анкара незабаром схвалить вступ Швеції до НАТО після того, як турецький парламент підтримав його минулого місяця.

Посадовець також вказав, що Туреччина має відносини з багатьма сторонами конфлікту, натякаючи на її зв'язки з противником США Іраном і ХАМАС. На відміну від США, Анкара не вважає ХАМАС терористичним угрупуванням та приймає у себе деяких його членів.

Водночас, зазначає Reuters, Блінкен також сподівається на прогрес у переговорах про те, як можна було б управляти Газою, якщо і коли Ізраїль досягне своєї мети – викорінення ХАМАСу.

За словами неназваного посадовця, Вашингтон хоче, щоб країни регіону, зокрема Туреччина, відігравали певну роль у відновленні, управлінні та, можливо, забезпеченні безпеки в секторі Газа, яким з 2007 року керує ХАМАС.

Пізніше Блінкен вирушить на острів Крит, де зустрінеться з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом. Греція, член НАТО, очікує на схвалення Конгресом США продажу винищувачів F-35.

За даними телеканалу CNN, цього тижня держсекретар США Ентоні Блінкен вирушить на Близький Схід, щоб продовжити обговорення з представниками влади Ізраїлю наступної фази війни в Газі, яка, за словами американських офіційних осіб, має розпочатися найближчим часом.

У розмові глави МЗС Туреччини Хакана Фідана з держсекретарем США Ентоні Блінкеном турецький міністр знову повторив очікування щодо F-16, на продаж яких розраховує Анкара.

Також повідомляли, що державний секретар США Ентоні Блінкен під час свого візиту до Греції обговорюватиме підтримку Афінами України.