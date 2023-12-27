Голова МЗС Туреччини поговорив із Блінкеном про продаж винищувачів F-16

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан у середу, 27 грудня, провів телефонну розмову з державним секретарем США Ентоні Блінкеном щодо продажу Анкарі винищувачів F-16 та подальшого руху Швеції в НАТО.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Anadolu.

Під час розмови, ініційованої американською стороною, Фідан нагадав про рішення парламентського комітету Туреччини напередодні схвалити протокол про вступ Швеції в Північноатлантичний Альянс.

Голова турецького МЗС також висловив очікування, що адміністрація США і Конгрес США "будуть діяти відповідно до духу Альянсу й виконають взяті на себе зобов'язання".

Серед інших тем обговорення Фідана й Блінкена були останні події в Газі та проблема Кіпру.

Як відомо, Туреччина досі не ратифікувала вступ Швеції до НАТО, що майже точно пов’язано з торгом Анкари зі США щодо продажу Туреччині винищувачів F-16. Ердоган давно сподівається на це рішення після того, як Штати виключили Туреччину з програми F-35 через купівлю російської системи ППО С-400.

Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрьом у листопаді фактично підтвердив, що останнім предметом торгу у питанні вступу Швеції до НАТО є продаж США Туреччині винищувачів F-16.

Хоча Білий дім схвалює продаж винищувачів F-16, у Конгресі існують заперечення щодо затягування Анкарою розширення НАТО та ситуації з правами людини в країні.