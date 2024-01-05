Блінкен відвідає Грецію для обговорення її підтримки України

Державний секретар США Ентоні Блінкен під час свого візиту до Греції обговорюватиме підтримку Афінами України.

Як пише "Європейська правда", про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер.

"Греція є важливим союзником НАТО, і він з нетерпінням чекає на візит, щоб поговорити про підтримку Грецією України, яка триває вже давно, фактично з самого початку конфлікту, а також про гарантування регіональної морської безпеки", – зазначив він.

Також, за словами Міллера, Блінкен обговорить з грецьким урядом інші питання, про які оголосять пізніше.

На питання, чи очікують у Держдепі від поїздки до Греції якихось конкретних результатів щодо підтримки України, він сказав, що більше про це скажуть по завершенні зустрічей.

Перед цим з'явилася інформація, що США ведуть переговори з Грецією продаж загалом 75 тисяч артилерійських снарядів зі складу збройних сил Греції в межах зусиль з поповнення українських боєприпасів.

Також, за даними ЗМІ, Німеччина зверталася до Греції із пропозицією передати Україні 100 грецьких Leopard 1A5, що зараз перебувають в експлуатації, а натомість отримати модернізовану бронетехніку.

Раніше в медіа повідомили, що грецький уряд вирішив скасувати дію контракту з РФ на обслуговування зенітно-ракетних систем комплексів Тор-М1 та Оса-АКМ, що є на озброєнні армії країни. Припускали, що їх згодом можуть передати Україні.