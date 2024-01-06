Блинкен встретился с Эрдоганом перед поездкой в Грецию и на Ближний Восток

Государственный секретарь США Энтони Блинкен встретился в субботу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом накануне визита в Грецию и недельной поездки, направленной на успокоение напряженности, которая выросла на Ближнем Востоке.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Глава внешнеполитического ведомства встретился с турецким лидером для переговоров в Стамбуле, который является решительным критиком военных действий Израиля в Газе.

Блинкен и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан ранее обсудили войну и гуманитарный кризис в Газе, а также процесс ратификации Турцией членства Швеции в НАТО, говорится в заявлении турецкого министерства иностранных дел.

Неназванный американский чиновник, который путешествует с госсекретарем США, заявил Reuters, что в Вашингтоне разочарованы длительным процессом, но уверены, что Анкара вскоре одобрит вступление Швеции в НАТО после того, как турецкий парламент поддержал его в прошлом месяце.

Чиновник также указал, что Турция имеет отношения со многими сторонами конфликта, намекая на ее связи с противником США Ираном и ХАМАС. В отличие от США, Анкара не считает ХАМАС террористической группировкой и принимает у себя некоторых его членов.

В то же время, отмечает Reuters, Блинкен также надеется на прогресс в переговорах о том, как можно было бы управлять Газой, если и когда Израиль достигнет своей цели – искоренение ХАМАСа.

По словам неназванного чиновника, Вашингтон хочет, чтобы страны региона, в частности Турция, играли определенную роль в восстановлении, управлении и, возможно, обеспечении безопасности в секторе Газа, которым с 2007 года руководит ХАМАС.

Позже Блинкен отправится на остров Крит, где встретится с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Греция, член НАТО, ожидает одобрения Конгрессом США продажи истребителей F-35.

По данным телеканала CNN, на этой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен отправится на Ближний Восток, чтобы продолжить обсуждение с представителями властей Израиля следующей фазы войны в Газе, которая, по словам американских официальных лиц, должна начаться в ближайшее время.

В декабрьском разговоре главы МИД Турции Хакана Фидана с госсекретарем США Энтони Блинкеном турецкий министр вновь повторил ожидания относительно F-16, на продажу которых рассчитывает Анкара.

Также сообщалось, что государственный секретарь США Энтони Блинкен во время своего визита в Грецию будет обсуждать поддержку Афинами Украины.