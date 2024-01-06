У Британії повідомили, що до комерційного судна біля Ємену підпливали хусити

Шість невеликих суден наблизилися до торгового корабля приблизно за 50 морських миль (трохи менше 100 кілометрів) від єменського міста Мокка в суботу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters з посиланням на британську організацію з морських торговельних операцій (UKMTO).

"Судно та екіпаж перебувають у безпеці", – зазначає UKMTO в повідомленні щодо цього інциденту.

Хусити пообіцяли продовжувати напади доти, доки Ізраїль не припинить конфлікт у Газі, і попередили, що атакуватимуть американські військові кораблі, якщо мішенню стане сама група бойовиків.

Нещодавно данська логістична компанія Maersk оголошувала, що більше не буде відправляти свої вантажі з Азії до Європи через Червоне море у зв’язку з загрозою атак бойовиків-хуситів.

Як відомо, за останні тижні торгові судна під прапорами різних країн неодноразово потрапляли під обстріли з територій Ємену, що контролюються бойовиками-хуситами. Хусити заявили, що атакуватимуть судна, пов’язані з Ізраїлем.

Зміна торгових маршрутів через дії хуситів загрожує ще більшими затримками з логістикою важливих товарів та її подорожчанням.

У відповідь США оголосили місію за участю 10 союзників для захисту торгового судноплавства. Для участі у ній свій корабель відправила у тому числі Данія.

У ВМС США розповіли, з початку місії сили коаліції збили 19 безпілотників та ракет, а також потопили три невеликих катери, з якими хусити напали на торгове судно і пробували піднятися на борт.