Американський есмінець і кілька торгових суден потрапили під обстріл у Червоному морі

Американський есмінець USS Carney та кілька торгових суден потрапили під обстріл у Червоному морі.

Про це повідомляє Associated Press, пише "Європейська правда".

У Пентагоні підтвердили факт інциденту та зазначили в коментарі агентству, що "повідомлятимуть інформацію, коли вона стане доступною".

Перед цим повідомлення про атаку безпілотниками й вибухи у Червоному морі надійшли від британських військових.

У Пентагоні не стали озвучувати, звідки, на їхню думку, вівся обстріл.

Тим часом бойовики хуті у Ємені заявили про їхню причетність до атаки та що одне із суден поцілили ракетою, і ще одне – дроном у протоці, що сполучає Червоне море з Аденською затокою Аден. При цьому про присутність есмінця США не згадали. Речник угруповання заявив, що атаки триватимуть, доки Ізраїль продовжує війну з ХАМАС у секторі Гази.

Американський посадовець, який погодився коментувати на умовах анонімності, повідомив журналістам, що обстріл почався о 10 ранку і тривав близько 5 годин. Ще один анонімний співрозмовник із США сказав, що есмінець під час цієї атаки збив щонайменш один ударний безпілотник.

Минулого тижня ракети поцілили поруч з іншим військовим кораблем США, коли той допомагав пов’язаному з Ізраїлем судну, яке зазнало нападу.

З кінця жовтня США розгорнули на Близькому Сході додаткові системи протиракетної оборони.