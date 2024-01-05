Логістичний гігант Maersk припиняє возити вантажі через Червоне море

Данська логістична компанія Maersk більше не буде відправляти свої вантажі з Азії до Європи через Червоне море у зв’язку з загрозою атак бойовиків-хуситів.

Про це повідомляє DR, пише "Європейська правда".

У п’ятницю Maersk заявила, що надалі возитиме вантажі довшим шляхом, в обхід Африки через Атлантичний океан, тому що ризики для суден на маршруті через Червоне море надто високі.

Головним поштовхом до рішення став напад хуситів на торгове судно компанії невдовзі перед новим роком.

"Ситуація постійно змінюється і дуже нестабільна, і уся наявна інформація вказує на те, що безпекові ризики залишаються підвищеними", – пояснили у компанії.

Як відомо, за останні тижні торгові судна під прапорами різних країн неодноразово потрапляли під обстріли з територій Ємену, що контролюються бойовиками-хуситами. Хусити заявили, що атакуватимуть судна, пов’язані з Ізраїлем.

Зміна торгових маршрутів через дії хуситів загрожує ще більшими затримками з логістикою важливих товарів та її подорожчанням.

У відповідь США оголосили місію за участю 10 союзників для захисту торгового судноплавства. Для участі у ній свій корабель відправила у тому числі Данія.

У ВМС США розповіли, з початку місії сили коаліції збили 19 безпілотників та ракет, а також потопили три невеликих катери, з якими хусити напали на торгове судно і пробували піднятися на борт.