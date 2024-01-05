Пентагон розповів, скільки цілей міжнародна місія знищила в Червоному морі

Міністерство оборони США відзвітувало про дії міжнародної місії, переважно за участю союзників НАТО, для захисту торгових суден у Червоному морі, які зазнають атак з боку проіранських бойовиків-хуситів.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в пресрелізі Пентагону.

За словами віцеадмірала ВМС США Бреда Купера, з початку місії коаліція на чолі з США збила 19 безпілотників та ракет, а також потопила три невеликих катери, запущених хуситами проти кораблів у Червоному морі.

Серед збитих цілей – 11 безпілотників, дві крилаті ракети та шість протикорабельних крилатих ракет.

Він вказав, що близько 1500 торгових суден безпечно пройшли через Червоне море з середини грудня, коли США розпочали місію Prosperity Guardian.

"Ми, безумовно, пам'ятаємо про постійну загрозу та очікуємо, що напади хуситів можуть продовжуватись. Однак я думаю, що дуже важливо, щоб наші дії в цій оборонній операції були не лише словами, але й справами", – зазначив Купер.

Як йдеться в повідомленні Пентагону, в середини листопада бойовики-хусити здійснили 25 нападів на торговельні судна у Червоному морі.

Нагадаємо, останніми тижнями підтримувані Іраном бойовики-хусити почали нападати на торгові судна довкола Аравійського півострова або обстрілювати їх під приводом, що атакують пов'язані з Ізраїлем судна.

У відповідь Сполучені Штати оголосили про створення міжнародної місії, переважно за участю союзників НАТО, для захисту торгових суден. Велика Британія направила для участі у місії есмінець HMS Diamond.

Напередодні 12 країн, зокрема США, Велика Британія, Німеччина та Італія, опублікували спільну заяву із застереженням для єменських повстанців-хуситів від подальших нападів на комерційні судна в Червоному морі.