В Британии сообщили, что к коммерческому судну возле Йемена подплывали хуситы

Шесть небольших судов приблизились к торговому кораблю примерно в 50 морских милях (чуть менее 100 километров) от йеменского города Мокка в субботу.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters со ссылкой на британскую организацию по морским торговым операциям (UKMTO).

"Судно и экипаж находятся в безопасности", – отмечает UKMTO в сообщении по этому инциденту.

Хуситы пообещали продолжать нападения до тех пор, пока Израиль не прекратит конфликт в Газе, и предупредили, что будут атаковать американские военные корабли, если мишенью станет сама группа боевиков.

Недавно датская логистическая компания Maersk объявляла, что больше не будет отправлять свои грузы из Азии в Европу через Красное море в связи с угрозой атак боевиков-хуситов.

Как известно, за последние недели торговые суда под флагами разных стран неоднократно попадали под обстрелы с территорий Йемена, контролируемых боевиками-хуситами. Хуситы заявили, что будут атаковать суда, связанные с Израилем.

Изменение торговых маршрутов из-за действий хуситов грозит еще большими задержками с логистикой важных товаров и ее подорожанием.

В ответ США объявили миссию с участием 10 союзников для защиты торгового судоходства. Для участия в ней свой корабль отправила в том числе Дания.

В ВМС США рассказали, что с начала миссии силы коалиции сбили 19 беспилотников и ракет, а также потопили три небольших катера, с которыми хуситы напали на торговое судно и пробовали подняться на борт.