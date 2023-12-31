США допомогли відбити напад бойовиків-хуситів на торгове судно у Червоному морі

Сили США, які патрулюють у Червоному морі, допомогли судну компанії MAERSK відбити напад бойовиків-хуситів, які обстріляли його і намагались зайти на борт.

Про це повідомило Центральне командування ЗС США, пише "Європейська правда".

Напад на судно почався близько 6:30 за місцевим часом поблизу берегів Ємена. Контейнеровоз MAERSK HANGZHOU вдруге за добу подав сигнал тривоги і повідомив, що його атакують бойовики-хусити на чотирьох невеликих човнах.

Бойовики відкрили вогонь зі стрілецької зброї, підійшли до судна на відстань близько 20 метрів та намагалися піднятись на борт. Найнята охорона контейнеровоза відстрілювалася у відповідь, доки прибула допомога.

На прохання про допомогу відреагували гелікоптери США з авіаносця "Дуайт Ейзенхауер" та есмінець Gravely.

"Коли до (бойовиків) на малих човнах звернулися з вербальними сигналами, вони почали обстрілювати гелікоптери… Гелікоптери флоту США відкрили вогонь у відповідь, затопивши три з чотирьох човнів і вбивши екіпажі. Четвертий човен втік", – йдеться у повідомленні.

Американські сили не зазнали ніяких втрат.

Нагадаємо, останніми тижнями підтримувані Іраном бойовики-хусити почали нападати на торгові судна довкола Аравійського півострова або обстрілювати їх під приводом, що атакують пов'язані з Ізраїлем судна.

Перевізники через це почали змінювати маршрути і прямувати з Азії до Європи в обхід Африки, що може призвести до зростання цін на нафту і різноманітні споживчі товари.

У відповідь Сполучені Штати оголосили про створення міжнародної місії, переважно за участю союзників НАТО, для захисту торгових суден.

Велика Британія направила для участі у місії есмінець HMS Diamond, Данія відправляє фрегат Esbern Snare.

У п'ятницю повідомляли, що корабель США збив над Червоним морем безпілотник і балістичну ракету.