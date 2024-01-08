Высший суд Франции в январе огласит заключение по противоречивому закону о миграции

Конституционный совет Франции, который играет роль высшего суда страны, 25 января планирует объявить решение о конституционности закона, который существенно ужесточает миграционную политику Парижа.

Об этом говорится в пресс-релизе Совета по итогам встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Елисейском дворце, сообщает "Европейская правда".

Председатель Конституционного совета Лоран Фабиус в обращении к Макрону, которое цитируется в сообщении, объявил о намерениях вынести 25 января решение по четырем ходатайствам, в том числе и по закону об иммиграции.

Фабиус также завуалированно раскритиковал Елисейский дворец из-за того, что тот обращался в Конституционный совет для оценки своих неоднозначных инициатив, в частности относительно пенсионного возраста в прошлом году.

"Господин президент, Конституционный совет – не эхо-камера тенденций общественного мнения и не апелляционная палата для решений, принятых парламентом, он является судьей конституционности законов", – заявил он.

После принятия закона о реформе миграционной политики в парламенте Франции 19 декабря прошлого года Макрон сразу же направил его в Конституционный совет, чтобы тот проверил, обеспечивает ли он "права и свободы, гарантированные Конституцией".

Отметим, что во французском правительстве прямо признавали, что некоторые положения закона противоречат Конституции Франции – например миграционные квоты, которые ограничивают количество разрешений на проживание, которые могут выдаваться иностранцам.

Одной из наиболее противоречивых мер является введение пятилетнего срока ожидания для легальных иммигрантов, желающих подать заявление на получение социальных выплат. Этот срок может быть сокращен до 30 месяцев, если заявитель имеет работу.

Подробнее о ситуации читайте в статье: Трудный выбор Макрона: чем пожертвует президент Франции ради закона об иммиграции.