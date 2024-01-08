Кулеба про можливе головування Орбана в Єврораді: Переживемо

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запевнив, що теоретичне призначення Віктора Орбана тимчасовим президентом Європейської ради, як і угорське головування в Раді ЄС у другому півріччі 2024 року не вплинуть негативно на Україну.

Про це Кулеба сказав в етері телемарафону в понеділок, 8 січня, повідомляє "Європейська правда".

Голова МЗС нагадав, що в Євросоюзу, за словами чинного голови Євроради Шарля Мішеля, є ще півроку для обрання його наступника після того, як Мішель візьме участь у виборах до Європарламенту.

"Знаєте, як казала моя бабуся, "пережили голод, переживем і ізобіліє". Навіть якщо шість місяців Орбан буде виконувати ці обов'язки, він же все одно в цей час буде головуючим у Європейському Союзі, оскільки головування в Угорщини. Ну, переживемо ці шість місяців", – вважає він.

Кулеба наголосив, що Київ має "дуже інтенсивну роботу" на європейському треку та має чіткий план і чітке розуміння, "куди ми рухаємось, хто з ким працює, який графік ухвалення рішень, адвокації цих рішень".

"Ми ж, на відміну від Росії, всі є демократіями, і тому нам треба бути готовим до того, що в будь якій країні в будь який момент може відбутися будь яка зміна", – пояснив голова МЗС.

"І ніколи жодні зміни в інших країнах не вганяють нас ні в ступор, ні в паніку, ані в бентегу. Тому що ми знаємо, що якою б не була ситуація, ми все одно будемо працювати, щоб отримати своє. І отримаємо своє", – підсумував міністр.

Нагадаємо, вихідними президент Євроради Шарль Мішель заявив, що висуватиме свою кандидатуру на виборах до Європейського парламенту в червні і тому достроково залишить посаду.

Якщо це станеться, і лідерам ЄС не вдасться швидко дійти згоди щодо наступника Мішеля, головування у Європейській раді тимчасово перейде до прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана – лідера країни, яка головуватиме у Раді ЄС з липня 2024 року до грудня.

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