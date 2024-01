В Орбана прокоментували його можливе головування в Єврораді через відставку Мішеля

Речник угорського уряду Золтан Ковач закликав до "стратегічного спокою" на тлі оголошення голови Європейської ради Шарля Мішеля про відставку та його можливої заміни на прем'єра Угорщини Віктора Орбана.

Свій коментар Ковач опублікував у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

"Усім тим, хто ставить собі питання, чи може Віктор Орбан тимчасово виконувати обов'язки президента Європейської ради, якщо президент Європейської ради стане депутатом Європарламенту: зберігаймо наш стратегічний спокій", – написав Ковач.

❗️To all those voices wondering whether @PM_ViktorOrban could serve as an interim President of the European Council, should @eucopresident become an MEP: Let's preserve our strategic calmness. pic.twitter.com/Dm7iVYPGpM