В Орбана прокоментували його можливе головування в Єврораді через відставку Мішеля

Речник угорського уряду Золтан Ковач закликав до "стратегічного спокою" на тлі оголошення голови Європейської ради Шарля Мішеля про відставку та його можливої заміни на прем'єра Угорщини Віктора Орбана.

Свій коментар Ковач опублікував у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

"Усім тим, хто ставить собі питання, чи може Віктор Орбан тимчасово виконувати обов'язки президента Європейської ради, якщо президент Європейської ради стане депутатом Європарламенту: зберігаймо наш стратегічний спокій", – написав Ковач.

❗️To all those voices wondering whether @PM_ViktorOrban could serve as an interim President of the European Council, should @eucopresident become an MEP: Let's preserve our strategic calmness. pic.twitter.com/Dm7iVYPGpM January 8, 2024

Нагадаємо, вихідними президент Євроради Шарль Мішель заявив, що висуватиме свою кандидатуру на виборах до Європейського парламенту в червні і тому достроково залишить посаду.

Якщо це станеться, і лідерам ЄС не вдасться швидко дійти згоди щодо наступника Мішеля, головування у Європейській раді тимчасово перейде до прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана – лідера країни, яка головуватиме у Раді ЄС з липня 2024 року до грудня.

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