Кулеба о возможном председательстве Орбана в Евросовете: Переживем

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заверил, что теоретическое назначение Виктора Орбана временным президентом Европейского совета, как и венгерское председательство в Совете ЕС во втором полугодии 2024 года не повлияют негативно на Украину.

Об этом Кулеба сказал в эфире телемарафона в понедельник, 8 января, сообщает "Европейская правда".

Глава МИД напомнил, что у Евросоюза, по словам действующего председателя Евросовета Шарля Мишеля, есть еще полгода для избрания его преемника после того, как Мишель примет участие в выборах в Европарламент.

"Знаете, как говорила моя бабушка, "пережили голод, переживем и изобилие". Даже если шесть месяцев Орбан будет выполнять эти обязанности, он же все равно в это время будет председательствовать в Европейском Союзе, поскольку председательство у Венгрии. Ну, переживем эти шесть месяцев", – считает он.

Кулеба отметил, что Киев имеет "очень интенсивную работу" на европейском треке и имеет четкий план и четкое понимание, "куда мы движемся, кто с кем работает, какой график принятия решений, адвокации этих решений".

"Мы же, в отличие от России, все являемся демократиями, и поэтому нам надо быть готовым к тому, что в любой стране в любой момент может произойти любое изменение", – пояснил глава МИД.

"И никогда никакие изменения в других странах не вгоняют нас ни в ступор, ни в панику, ни в смятение. Потому что мы знаем, что какой бы ни была ситуация, мы все равно будем работать, чтобы получить свое. И получим свое", – подытожил министр.

Напомним, на выходных президент Евросовета Шарль Мишель заявил, что будет выдвигать свою кандидатуру на выборах в Европейский парламент в июне и поэтому досрочно покинет пост.

Если это произойдет, и лидерам ЕС не удастся быстро прийти к согласию относительно преемника Мишеля, председательство в Европейском совете временно перейдет к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану – лидеру страны, которая будет председательствовать в Совете ЕС с июля 2024 года до декабря.

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