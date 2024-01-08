ЗМІ: ЄС не стурбований участю голови Євроради у виборах до Європарламенту

Рішення президента Європейської ради Шарля Мішеля балотуватися на виборах до Європейського парламенту в червні не викликає занепокоєння у країн-членів ЄС на тлі спекуляцій, що його місце може посісти угорський прем’єр Віктор Орбан.

Про це агенції Europa Press повідомили кілька джерел в ЄС, пише "Європейська правда".

Дипломатичні джерела Europa Press кажуть, що рішення Мішеля – це "те, що роблять політики, йдуть на вибори і обираються", й упевнені, що в разі необхідності допоможе бельгійське головування в Раді ЄС.

Співрозмовники агенції в ЄС вважають, що рішення голови Європейської ради "зміцнює демократичну легітимність його ролі, робить його більш підзвітним громадянам і наближає його до них, щоб зрозуміти їхні проблеми і виклики".

Джерела також не бачать ризику в тому, що, згідно з регламентом, у разі дострокового припинення повноважень голови Євроради його роль тимчасово виконує прем’єр держави, яка головує в ЄС – у другому півріччі це буде угорський прем’єр Орбан.

Вони підкреслюють, що в лідерів буде "достатньо" часу, аби розібратися з ключовими посадами в ЄС після виборів до Європарламенту в червні, а "фактор Орбана" навряд чи матиме велике значення в дискусіях щодо кандидатів на ці посади.

Нагадаємо, вихідними президент Євроради Шарль Мішель заявив, що висуватиме свою кандидатуру на виборах до Європейського парламенту в червні і тому достроково залишить посаду.

Якщо це станеться, і лідерам ЄС не вдасться швидко дійти згоди щодо наступника Мішеля, головування у Європейській раді тимчасово перейде до прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана – лідера країни, яка головуватиме у Раді ЄС з липня 2024 року до грудня.

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