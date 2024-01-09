У Пентагоні повідомили деталі госпіталізації Остіна

У Пентагоні розкрили обставини госпіталізації міністра оборони Ллойда Остіна, а також пояснили затримку з інформуванням про його стан здоров'я.

Про це на брифінгу розповів речник американського оборонного відомства Патрик Райдер, повідомляє "Європейська правда".

Він поінформував, що Остін пройшов планову медичну процедуру 22 грудня в Національному військово-медичному центрі імені Волтера Ріда.

Під час перебування в лікарні міністр передав деякі оперативні повноваження своїй заступниці.

Очільник Пентагону був виписаний в суботу, 23 грудня, і продовжував працювати з дому протягом свят.

"Увечері 1 січня він почав відчувати сильний біль і був доставлений каретою швидкої допомоги до Національного військово-медичного центру імені Волтера Ріда, де його помістили у відділення інтенсивної терапії. Він був при свідомості, але відчував досить сильний біль. Того ж вечора він пройшов обстеження та огляд лікарів", – повідомив Райдер.

За його словами, 2 січня окремі повноваження міністра були передані заступниці міністра оборони Кетлін Гікс. Апарат міністра, його заступниця, а також Об'єднаний штаб були повідомлені про передачу повноважень через звичайну процедуру повідомлення електронною поштою.

Затримку з інформуванням про стан здоров’я Остіна Райдер пояснив тим, що керівник апарату міністра оборони був хворий на грип.

4 січня заступниця міністра та керівник апарату міністра оборони почали готувати публічну заяву та звернення до Конгресу, однак того ж дня їм повідомили, що Остін готується відновити повний зв’язок і відповідні оперативні обов’язки 5 січня, що і відбулось.

Наразі Остін все ще перебуває у лікарні, однак його перевели з відділення інтенсивної терапії.

"Він продовжує відчувати дискомфорт, але його прогноз хороший", – додав Райдер.

Після відновлення своїх обов'язків міністр отримав оперативну інформацію і надав необхідні вказівки. Він має повний доступ до необхідних засобів захищеного зв'язку і продовжує стежити за повсякденними операціями Міністерства оборони в усьому світі.

Нагадаємо, 5 січня речник Пентагону генерал Патрик Райдер повідомив, що Ллойд Остін 1 січня був госпіталізований до Національного військового медичного центру імені Волтера Ріда через медичні ускладнення.

Асоціація кореспондентів Пентагону розкритикувала рішення відомства повідомити про медичні ускладнення його голови постфактум, наголосивши, що громадськість "має право знати, коли члени уряду США перебувають у лікарні, під анестезією або коли їхні обов'язки делегуються в результаті будь-якої медичної процедури".

Сам Остін в опублікованій Пентагоном заяві повідомив, що одужує, а також додав, що розуміє занепокоєння ЗМІ, й визнав, "що міг би краще виконати роботу, забезпечивши належне інформування громадськості".

У Білому домі заявили, що президент США Джо Байден не розглядає можливість звільнення Остіна після того, як він кілька днів приховував свою госпіталізацію.