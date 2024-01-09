В Пентагоне сообщили детали госпитализации Остина

В Пентагоне раскрыли обстоятельства госпитализации министра обороны Ллойда Остина, а также объяснили задержку с информированием о его состоянии здоровья.

Об этом на брифинге американского оборонного ведомства Патрик Райдер, сообщает "Европейская правда".

Он сообщил, что Остин прошел плановую медицинскую процедуру 22 декабря в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида.

Во время пребывания в больнице он передал некоторые оперативные полномочия заместителю министра обороны.

Глава Пентагона был выписан в субботу, 23 декабря, и продолжал работать из дома в течение праздников.

"Вечером 1 января он начал испытывать сильную боль и был доставлен каретой скорой помощи в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида, где его поместили в отделение интенсивной терапии. Он был в сознании, но испытывал довольно сильную боль. В тот же вечер он прошел обследование и осмотр врачей", – сообщил Райдер.

По его словам, 2 января отдельные полномочия министра обороны были переданы заместителю министра обороны Кэтлин Хикс. Аппарат министра и заместителя министра, а также Объединенный штаб были уведомлены о передаче полномочий через обычную процедуру уведомления по электронной почте.

Задержку с информированием о состоянии здоровья Остина Райдер объяснил тем, что руководитель аппарата министра обороны был болен гриппом.

4 января заместитель министра и руководитель аппарата министра обороны начали готовить публичное заявление и обращение к Конгрессу, однако в тот же день им сообщили, что Остин готовится восстановить полную связь и соответствующие оперативные обязанности 5 января, что и произошло.

Сейчас Остин все еще находится в больнице, однако его перевели из отделения интенсивной терапии.

"Он продолжает испытывать дискомфорт, но его прогноз хороший", – добавил Райдер.

После восстановления своих обязанностей министр получил оперативную информацию и предоставил необходимые указания. Он имеет полный доступ к необходимым средствам защищенной связи и продолжает следить за повседневными операциями Министерства обороны во всем мире.

Напомним, 5 января представитель Пентагона генерал Патрик Райдер сообщил, что Ллойд Остин 1 января был госпитализирован в Национальный военный медицинский центр имени Уолтера Рида из-за медицинских осложнений.

Ассоциация корреспондентов Пентагона раскритиковала решение ведомства сообщить о медицинских осложнениях его главы постфактум, подчеркнув, что общественность "имеет право знать, когда члены правительства США находятся в больнице, под анестезией или когда их обязанности делегируются в результате какой-либо медицинской процедуры".

Сам Остин в опубликованном Пентагоном заявлении сообщил, что выздоравливает, а также добавил, что понимает беспокойство СМИ, и признал, "что мог бы сделать работу лучше, обеспечив надлежащее информирование общественности".

В Белом доме заявили, что президент США Джо Байден не рассматривает возможность увольнения Ллойда Остина после того, как он несколько дней скрывал свою госпитализацию.