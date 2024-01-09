Литва завершила будівництво двох нових військових містечок

Два новозбудованих військових містечка – Рокантішкес у Вільнюському та Паюріс у Шилальському районах – після завершення будівництва передані збройним силам Литви.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило Міністерство оборони балтійської країни.

У новозбудованих військових містечках, окрім казарм і штабних будівель, є їдальні, ремонтні майстерні, заправні станції, автомийки, парки для зберігання техніки, спортивні комплекси та інша необхідна для солдатів інфраструктура, йдеться в пресрелізі.

KAM

KAM

Як зазначають у відомстві, третій військовий об'єкт має бути відкритий цього року в Шяуляї. Загалом у трьох нових містечках зможуть працювати й служити до 2400 солдатів та цивільних службовців системи національної оборони.

"Це найбільші інфраструктурні проєкти, передані системі національної оборони за останні 30 років", – заявив міністр оборони Арвідас Анушаускас.

За його словами, вони значно покращать умови служби військовослужбовців піхотного батальйону імені князя Вайдотаса та артилерійського батальйону імені бригадного генерала Мотіюса Печюліоніса.

Міністр також зазначив, що під Вільнюсом вперше буде дислокований повноцінний бойовий батальйон, що значно посилить безпеку столиці.

У січні 2021 року відомство підписало угоди про партнерство з приватними забудовниками, що стало першим випадком, коли проєкти військової інфраструктури реалізуються у партнерстві з бізнесом.

Рішення про розбудову нової військової інфраструктури за допомогою бізнесу було прийнято з огляду на здатність приватного сектору розвивати кілька масштабних проєктів одночасно.

Раніше прем'єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте запросила лідерів партій, представників бізнесу та профспілок обговорити джерела фінансування оборони після того, як закінчиться дворічний термін дії податку на надприбутки банків.

Наразі фінансування оборони збільшується за рахунок так званого податку солідарності – податку на надприбутки банків, надходження від якого спрямовують на військову інфраструктуру.

Раніше глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс виступив за запровадження в Литві загального призову, а головнокомандувач литовської армії Вальдемарас Рупшис заявив про необхідність реформи призовної системи в країні.