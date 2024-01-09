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Литва завершила строительство двух новых военных городков

Вторник, 9 января 2024, 08:27

Два новых военных городка – Рокантишкес в Вильнюсском и Паюрис в Шилальском районах – после завершения строительства переданы вооруженным силам Литвы.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Министерство обороны балтийской страны.

В новых военных городках, кроме казарм и штабных зданий, есть столовые, ремонтные мастерские, заправочные станции, автомойки, парки для хранения техники, спортивные комплексы и другая необходимая для солдат инфраструктура, говорится в пресс-релизе.

 
KAM
 
KAM

Как отмечают в ведомстве, третий военный объект должен быть открыт в этом году в Шяуляе. Всего в трех новых городках смогут работать и служить до 2400 солдат и гражданских служащих системы национальной обороны.

"Это крупнейшие инфраструктурные проекты, переданные системе национальной обороны за последние 30 лет", – заявил министр обороны Арвидас Анушаускас.

По его словам, они значительно улучшат условия службы военнослужащих пехотного батальона имени князя Вайдотаса и артиллерийского батальона имени бригадного генерала Мотиюса Печюлиониса.

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Министр также отметил, что под Вильнюсом впервые будет дислоцирован полноценный боевой батальон, что значительно усилит безопасность столицы.

В январе 2021 года ведомство подписало соглашения о партнерстве с частными застройщиками, что стало первым случаем, когда проекты военной инфраструктуры реализуются в партнерстве с бизнесом.

Решение о развитии новой военной инфраструктуры с помощью бизнеса было принято с учетом способности частного сектора развивать несколько масштабных проектов одновременно.

Ранее премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните пригласила лидеров партий, представителей бизнеса и профсоюзов обсудить источники финансирования обороны после того, как закончится двухлетний срок действия налога на сверхприбыли банков.

Сейчас финансирование обороны увеличивается за счет так называемого налога солидарности – налога на сверхприбыли банков, поступления от которого направляются на военную инфраструктуру.

Ранее глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис выступил за введение в Литве всеобщего призыва, а главнокомандующий литовской армии Вальдемарас Рупшис заявил о необходимости реформы системы призыва в стране.

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