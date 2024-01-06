Голова МЗС Франції: Не Ізраїлю вирішувати майбутнє сектору Гази

Міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна відкинула озвучені Ізраїлем ідеї про облаштування сектору Гази після завершення нинішнього конфлікту, наголосивши, що це питання мають вирішувати самі палестинці.

Про це Колонна сказала напередодні в інтерв’ю CNN, повідомляє "Європейська правда".

За словами голови французького МЗС, "не Ізраїль має визначати майбутнє Гази, яка є палестинською землею". "Нам потрібно повернутися до принципу міжнародного права і дотримуватись його", – сказала вона.

Колонна окремо прокоментувала раніше озвучені двома крайніми правими міністрами Ізраїлю пропозиції виселити палестинців із Гази, наголосивши, що такі заклики є "безвідповідальними" і "віддаляють нас від вирішення".

"Газа – палестинська земля, яка хоче стати частиною майбутньої палестинської держави. Ми підтримуємо рішення про дві держави, яке є єдиним життєздатним варіантом. Газа і Західний берег (річки Йордан. – Ред.) разом повинні бути частиною майбутньої палестинської держави", – пояснила голова МЗС Франції.

Заява Колонни з’явилась на тлі озвучених ізраїльським міністром оборони Йовом Галлантом пропозицій повоєнного облаштування Гази – так званого плану чотирьох кутів, який передбачає закріплення ролі палестинців в управлінні сектором, але збереження Ізраїлю як гаранта безпеки.

Після нападу терористичного угруповання ХАМАС із сектора Гази на Ізраїль 7 жовтня 2023 року почалась чергова гостра фаза арабо-ізраїльського конфлікту. У результаті бойових дій від рук терористів загинули близько 1140 людей, ще близько 250 стали заручниками ХАМАС у Газі.

Міжнародна спільнота раніше неодноразово говорила, що результатом нинішнього загострення має стати утворення міжнародно визнаної держави Палестина, що б унеможливило насильство в майбутньому.