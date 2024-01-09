Блинкен обсудит "дальнейшие шаги" в Газе на встрече с лидерами Израиля

Государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл в Израиль, где обсудит "дальнейшие шаги" в войне еврейского государства против террористической группировки ХАМАС во время встречи с израильскими лидерами, в частности премьером Биньямином Нетаньяху.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

"Нам есть о чем поговорить, в частности о дальнейших шагах", – сказал топ-дипломат США, который с субботы посетил Иорданию, Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию, а также Турцию и Грецию.

Выступая вместе с президентом Израиля Ицхаком Герцогом перед их встречей во вторник утром, Блинкен сказал, что поделится с израильским правительством тем, что он услышал от стран арабского региона.

Пытаясь смягчить региональную напряженность, госсекретарь обсуждает планы будущего управления сектором Газы, к которым могут быть привлечены соседи Израиля, где большинство населения составляют мусульмане.

В понедельник перед отъездом в Израиль Блинкен заявил, что региональные государства стремятся к интеграции с Израилем, но лишь при условии, что планы нормализации отношений будут включать "практический путь" к будущему палестинскому государству.

Во вторник он сказал своему израильскому коллеге Исраэлю Кацу, что существуют возможности для региональной интеграции и связей, "но нужно пройти через очень сложный момент".

Ранее Блинкен заявил, что война между Израилем и ХАМАС, которая сейчас сосредоточена в Газе, "может легко дать метастазы" за пределами палестинской территории.

Он назвал предложения некоторых израильских министров и законодателей по выселению палестинцев из Газы "безответственными" и "провокационными" и заявил, что ООН должна играть "решающую роль" в расселении перемещенных лиц.

По данным СМИ, администрация президента США Джо Байдена настаивала на выводе части израильских войск из сектора Газа.

Телеканал CNN со ссылкой на американского высокопоставленного чиновника ранее сообщил, что постепенное сокращение количества израильских войск в Газе свидетельствует о постепенном переходе к фазе войны с меньшей интенсивностью.