Туск закликав Дуду "припинити спектакль" із укриттям засуджених ексочільників МВС

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що переховування у палаці президента засуджених до ув’язнення колишніх топ-посадовців МВС створює небезпечний прецедент і закликав Анджея Дуду "припинити спектакль".

Як повідомляє RMF24, про це він сказав у коментарі ЗМІ після засідання уряду.

Туска запитали його думку про ситуацію із засудженими політиками колишньої керівної партії "Право і справедливість", ексглавою МВС Маріушем Камінським та його заступником Мацеєм Вонсіком, яких фінальний дозвіл на взяття під варту за рішенням суду застав у президентському палаці. Вони після того зробили коротку заяву для ЗМІ та повернулися в палац.

Дональд Туск назвав ситуацію екстраординарною. "Для прем’єра чи міністра внутрішніх справ та адміністрації немає інструкцій, як діяти, коли засуджених осіб поліція має забрати у місце ізоляції, але вони обирають інше місце ізоляції, можливо більш комфортне, у президентському палаці", – відреагував прем’єр, додавши, що вони явно скористалися ситуацією, оскільки ніхто не буде силою виводити їх з такого місця.

"Пане президенте, мій терміновий заклик: задля блага Польської держави ви маєте припинити цей спектакль, що веде нас до дуже небезпечної ситуації… Закликаю голову партії Качинського, президента Дуду, інших лідерів "ПіС" – ви будете нести повну відповідальність за це: за саботаж конституції, правових норм, ігнорування рішень суду та зловживання владою яка у вас ще багато де збереглася задля приватних інтересів засуджених осіб", – заявив Туск.

Він додав, що Анджей Дуда звісно знову може скористатися правом помилування.

Нагадаємо, Камінський і Вонсік 20 грудня 2023 року були засуджені до двох років позбавлення волі у зв'язку з так званою земельною справою.

Справа стосується періоду, коли Камінський очолював Центральне антикорупційне бюро (СВА), а Вонсік був його заступником. Земельна справа стосувалась безуспішних спроб СВА довести, що тодішній лідер "Самооборони" та віцепрем'єр Анджей Леппер нібито брав хабарі за допомогу в так званій дезактивації земельної ділянки в Мазурському воєводстві.